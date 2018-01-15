Пермская школа №127 завтра будет закрыта

в этот день
16.01.18
01:49
В Екб.03:49
"За жестокое обращение с животными дают больше, чем за смерть в ДТП 10 юных спортсменов"
"Никакой драки не было, целью были дети", - мать ученицы пермской школы
Глава Ростехнадзора Зауралья после скандала с Титовым поменял работу
Главное
"Не нужно стратегии". Гайдаровцы навяжут Путину отказ от экономической повестки

Тема дня
"Святые мощи Ленина". Перед выборами Путин решил вспомнить о "примирении" Владимир Путин, рассуждая перед камерами журналистов на съемках фильма про Валаам, позволил себе высказать мнение, что хранение святых мощей и существование Мавзолея с Лениным – вещи одного порядка, да и в целом коммунисты руководствовались библейскими истинами.
15.01.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 85


"Резня в Перми доказывает, что в наших школах не охрана – а фикция" Если бы была профессиональная охрана, то столько пострадавших не было, и отпор был бы на дальних подступах. Может быть, и желания у преступников не возникло "выяснять отношения" именно на территории школы. А так как достойного отпора дать никто не может, то произошло то, что произошло.
15.01.2018
происшествия ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жириновский устроил дебош в прямом телеэфире и обещал массовые убийства
Ротенберги вывели "Газпром бурение" из офшоров
Дождались: ПФР стал отказывать россиянам в получении пенсий
В Москве в новогодние праздники снесли фасад фабрики "Рот-Фронт"
В Госдуме предложили присваивать россиянам номера при рождении
Крупные российские бизнесмены и миллиардеры стали гражданами Мальты
Преподаватель УрФУ, "разнесший" элиту из 90-х: "Соловьев на меня пока не выходил"
Зауральские педагоги вновь обратились к Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации с невыплатой надбавок
Голосование
По-Вашему, что послужило причиной резни в пермской школе?

Американизация нашего телевидения, масс-культа

Психические отклонения нападавших

Политические убеждения нападавших

Бытовой конфликт

Надо расследовать возможный теракт

Мне все равно/ничего не слышал о резне


Результаты 38

Пермская школа №127 завтра будет закрыта
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

школа №127, Пермь (2018) | Фото: 59.ru

Завтра, 16 января, в связи с проведением правоохранительными органами проверки пермская школа № 127, где сегодня произошло нападение на детей, работать не будет. Ученики будут направлены на выездные уроки, сообщил глава города Дмитрий Самойлов на оперативном совещании под руководством губернатора Пермского края Максима Решетникова.
Читайте также:

Как сообщил губернатору министр здравоохранения Дмитрий Матвеев, в результате ЧП госпитализировано 12 человек. Учителю проведена операция, ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Двое 16-летних нападавших подростков тоже находятся в городской клинической больнице №4, еще девять детей – учеников четвертого класса, направлены в краевую детскую клиническую больницу №15. Как сообщают врачи, дети находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы жизням нет.

школа №127, Пермь(2018)|Фото: school127.perm.ru

По словам Самойлова, детям и родителям 127-ой школы оказывается вся необходимая поддержка, организована "горячая линия" для консультаций с психологом. Для детей, которые в тот момент находились в классе, будут организованы индивидуальные встречи и беседы с психологами.

школа №127, Пермь(2018)|Фото: vk.com/Алена Данилова

Губернатор потребовал провести проверку систем безопасности образовательных учреждений. "Необходимо ужесточить требования к охранным предприятиям, которые подают заявки на конкурсы на оказание соответствующих услуг в наших образовательных учреждениях. Должен быть единый высокий стандарт требований к тем фирмам, ЧОПам, которых мы допускаем в школы и детсады для обеспечения безопасности детей", — заявил Решетников.



Развитие сюжета: Ранее 15.01.2018 18:48 Мск
Глава Перми предложил организовать систему мониторинга поведения в соцсетях детей "группы риска"

Ранее 15.01.2018 18:45 Мск
Голодец: Меры безопасности в школах после ЧП в Перми могут усилить

Другие новости по темам: нападение в школе, Пермь, школа 127, дети, Самойлов, Решетников
15.01.2018 16:00 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
18:00 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.01.2018 15:52 Мск
Учительницу, защищавшую детей во время резни в пермской школе, предложили представить к госнаграде

Ранее 15.01.2018 14:32 Мск
Бастрыкин поручил передать дело о резне в Перми в ГСУ

Ранее 15.01.2018 14:22 Мск
"Еще одно следствие "глобализации нравов" и преступных архетипов поведения", - Пушков – о резне в Перми

Ранее 15.01.2018 14:07 Мск
Депутат Госдумы предложил пересмотреть организацию безопасности в школах после ЧП в Перми

Ранее 15.01.2018 14:07 Мск
"Никакой драки не было, целью были дети": мать одной из учениц пермской школы №127 рассказала о мотивах нападения

Ранее 15.01.2018 13:53 Мск
Трое прооперированных после резни в школе пермяков остаются в тяжелом состоянии

Ранее 15.01.2018 13:30 Мск
В Кремле призвали "диванных экспертов" не оценивать побоище в пермской школе

Ранее 15.01.2018 12:52 Мск
Во всех школах Перми после поножовщины будут проведены комплексные проверки

Ранее 15.01.2018 12:20 Мск
Жириновский назвал причиной побоища в пермской школе "негативный информационный фон"

Ранее 15.01.2018 12:08 Мск
Уполномоченный по правам ребенка после побоища в школе срочно вылетает в Пермь

Ранее 15.01.2018 11:42 Мск
Профессор психиатрии о резне в Перми: "Посещение психиатра не означает опасность для общества"

Ранее 15.01.2018 11:04 Мск
Один из зачинщиков побоища в пермской школе состоял на учете у психиатров

Ранее 15.01.2018 10:48 Мск
Количество пострадавших в бойне в пермской школе выросло до 15 человек

Ранее 15.01.2018 10:17 Мск
Один из пострадавших в пермской резне детей - в крайне тяжелом состоянии

Ранее 15.01.2018 09:59 Мск
По факту резни в пермской школе возбуждено уголовное дело

Ранее 15.01.2018 09:48 Мск
Устроившие резню в пермской школе задержаны

Ранее 15.01.2018 09:43 Мск
Учитель и ученик, пострадавшие в резне в пермской школе, госпитализированы в тяжелом состоянии

Ранее 15.01.2018 09:35 Мск
Максим Решетников лично возглавил оперативный штаб после ЧП в пермской школе

Ранее 15.01.2018 09:21 Мск
В резне в пермской школе пострадали восемь человек, среди них - учитель

Ранее 15.01.2018 09:10 Мск
В Перми двое мужчин в масках напали на школу, есть пострадавшие








Добавить комментарий:

Пермская школа №127 завтра будет закрыта
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров


Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+