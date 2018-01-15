Пермская школа №127 завтра будет закрыта

Завтра, 16 января, в связи с проведением правоохранительными органами проверки пермская школа № 127, где сегодня произошло нападение на детей, работать не будет. Ученики будут направлены на выездные уроки, сообщил глава города Дмитрий Самойлов на оперативном совещании под руководством губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Как сообщил губернатору министр здравоохранения Дмитрий Матвеев, в результате ЧП госпитализировано 12 человек. Учителю проведена операция, ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Двое 16-летних нападавших подростков тоже находятся в городской клинической больнице №4, еще девять детей – учеников четвертого класса, направлены в краевую детскую клиническую больницу №15. Как сообщают врачи, дети находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы жизням нет.

По словам Самойлова, детям и родителям 127-ой школы оказывается вся необходимая поддержка, организована "горячая линия" для консультаций с психологом. Для детей, которые в тот момент находились в классе, будут организованы индивидуальные встречи и беседы с психологами.

Губернатор потребовал провести проверку систем безопасности образовательных учреждений. "Необходимо ужесточить требования к охранным предприятиям, которые подают заявки на конкурсы на оказание соответствующих услуг в наших образовательных учреждениях. Должен быть единый высокий стандарт требований к тем фирмам, ЧОПам, которых мы допускаем в школы и детсады для обеспечения безопасности детей", — заявил Решетников.