Учительницу, защищавшую детей во время резни в пермской школе, предложили представить к госнаграде

Учительницу начальных классов пермской школы №127, которая во время нападения защищала учеников, предлагают представить к государственной награде. Об этом сообщает RT со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышева.

Соответствующее обращение направлено губернатору Пермского края Максиму Решетникову.

"В связи с трагическими событиями, произошедшими в школе №127 г. Перми, где пострадали по меньшей мере 15 человек, прошу Вас представить к государственной награде учительницу младших классов Наталию Шагулину, которая пыталась защитить и предотвратить конфликт между учениками", - приводит издание текст обращения.

Как сообщало Накануне.RU, по факту нападения в школе №127 возбуждено уголовное дело статье "покушение на убийство двух и более лиц". Оба подростка, проникшие в школу с ножами, задержаны. Один из них стоял на учете в психдиспансере.

"В рамках расследования уголовного дела следователю ГСУ СК России, который направлен в Пермский край, дано указание установить не только обстоятельства и мотивы произошедшего, но и причины и условия, ему предшествовавшие. Также в ходе следствия будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников учебного заведения, родителей подростков, а также лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в школе", - отметила Петренко.

Пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы. Учитель и двое молодых людей 15-16 лет в тяжелом состоянии направлены в городскую клиническую больницу №4.