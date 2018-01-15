Минфин опроверг планы по повышению НДФЛ

Министерство финансов не обсуждает возможность повышения ставки налога на доходы физических лиц и не предлагает подобных инициатив. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"В Минфине вопрос повышения НДФЛ не рассматривается и Минфин такое не предлагает", - приводит ТАСС слова чиновника.

Однако он подчеркнул, что не может утверждать, что вопрос не обсуждается за пределами ведомства.

Как сообщало Накануне.RU, СМИ со ссылкой на свои источники написали о планируемом повышении расходов на образование и здравоохранение. Дополнительные средства могут быть найдены, в том числе, за счет повышения НДФЛ.