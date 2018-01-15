СК завершил расследование уголовного дела о стрельбе на Депутатской в Екатеринбурге

Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального СК России завершено расследование уголовного дела о массовых беспорядках с перестрелкой, произошедших у дома по улице Депутатская в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, обвинения по уголовному делу по статьям "Организация, участие и склонение к участию в массовых беспорядках" и "Вовлечение несовершеннолетнего в участие в массовых беспорядках" в зависимости от роли каждого, предъявлено 19 молодым людям - жителям Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Согласно материалам дела, 3 сентября 2016 года около 17 часов у одного из домов по улице Депутатская произошла перестрелка. В общей сложности, в инциденте участвовали 25 человек с одной стороны и четыре человека – с другой. При этом один из участников конфликта стрелял из нарезного карабина "Вепрь", а двое других - из травматических пистолетов.

По версии следствия, инцидент произошёл из-за случившегося накануне конфликта между двумя участниками – мужчинами, 1991 и 1977 годов рождения, из-за нанесённого оскорбления, на дне рождения у их общего знакомого. В частности, по данным следствия, мужчина оскорбил молодого человека в неприличной форме, а последний воспринял сказанное как личное оскорбление.

Днём 3 сентября к дому по улице Депутатская приехали 25 человек, которые, были вооружены ножами, битами, металлическими прутами, а также травматическим и пневматическим оружием. Как полагает следствие, они приехали совместно, на восьми автомашинах.

В результате конфликта один из пострадавших – мужчина, 1974 года рождения - получил огнестрельное ранение, двое других получили ссадины и кровоподтеки. Четвёртый потерпевший сумел убежать с места перестрелки.

"В ответ на противоправное посягательство двое из потерпевших, действуя в состоянии необходимой обороны, применили в отношении участников массовых беспорядков огнестрельное оружие и травматический пистолет, в результате чего 13 участников массовых беспорядков получили огнестрельные ранения, причём двое из них впоследствии от полученных ранений скончались в этот же день, 3 сентября 2016 года, в медицинских учреждениях Екатеринбурга, а двум другим соучастникам массовых беспорядков причинён тяжкий вред здоровью. После перестрелки все её участники, за исключением раненых, скрылись с места происшествия, часть из них впоследствии обратились в различные больницы Екатеринбурга, где им была оказана необходимая медицинская помощь", - сообщили в региональном СУ СКР.

В ведомстве напомнили, что ещё на первоначальном этапе расследования было возбуждено и расследовалось отдельное уголовное дело по статье "Убийство", которое впоследствии было переквалифицировано на "Убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны". Также было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот оружия". По результатам комплекса следственных действий было установлено, что, во-первых, в действиях четырёх граждан усмотрены признаки необходимой обороны, а, во-вторых, что принадлежавшее хозяину дома оружие было приобретено и хранилось у него на законных основаниях. Уголовные дела об убийстве, покушении на убийство иных соучастников массовых беспорядков и о незаконном обороте оружия были прекращены. Материалы проверки относительно законности хранения боеприпасов были направлены по подследственности в органы полиции.

В следственном управлении отметили, что в отношении девяти обвиняемых судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении одного фигуранта, заключившего досудебное соглашение, в связи с полным признанием вины и содействием следствию судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении остальных следствием была избрана подписка о невыезде. Семь человек на начальном этапе следствия были объявлены в федеральный розыск. Все они впоследствии были установлены и задержаны.

В отношении трех лиц уголовное преследование было прекращено в связи с их смертью. Двое из них скончались в больнице в результате причинённых им огнестрельных ранений, а третий фигурант – мужчина, 1988 года рождения, скончался в марте прошлого года в следственном изоляторе, от ранее имевшегося у него длительно развивавшегося тяжёлого заболевания.

Большинство обвиняемых свою вину так и не признали. Тем не менее, как подчеркнули в ведомстве, следствием областного СКР совместно с оперативниками полиции и ФСБ собрана достаточная доказательственная база. В настоящее время производство следственных действий по уголовному делу завершено, в связи с чем, все 19 обвиняемых и их защитники были уведомлены об окончании следственных действий и уже ознакомились с материалами уголовного дела, которое составило более 100 томов. Уголовное дело направлено в прокуратуру Свердловской области для утверждения обвинительного заключения.