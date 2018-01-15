Плющенко: российским футболистам надо платить по 30 тысяч рублей, чтобы они начали показывать результат

Известный фигурист Евгений Плющенко считает, что российским футболистам необходимо понизить заработную плату, чтобы они начали показывать результат.

"У России в футболе все впереди. У нас есть хорошие игроки. Но предлагаю сделать им поменьше зарплаты, и тогда все заиграют еще лучше. Минимальный прожиточный минимум в России – около 11 тысяч рублей. Надо им сделать зарплаты в размере 30 тысяч, почему нет? Забил гол - получил бонус", - приводит слова Плющенко Р-Спорт.

Сам спортсмен является двукратным Олимпийским чемпионом по фигурному катанию и послом чемпионата мира по футболу-2018, который летом пройдет в России.

Как сообщало Накануне.RU, на минувшей неделе Российский футбольный союз окончательно согласовал программу контрольных матчей национальной сборной в преддверии домашнего чемпионата мира. Перед мундиалем команда Станислава Черчесова сыграет с Бразилией, Францией, Австрией и Турцией.