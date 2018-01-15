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от издателя  |  комментариев: 85


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15.01.2018
происшествия ;
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И снова проблемы. Баскетбольный клуб "Университет-Югра" ищет спонсора
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Спартак против Университета-Югры (2018) | Фото: vk.com

Баскетболисты и тренеры сургутского "Университета Югры" успешно выступили в Санкт-Петербурге на матче очередного тура российской суперлиги против "Спартака". В середине третьей четверти соперников разделяли четыре очка (53:49). Югорчане в итоге победили со счетом 83:67. Однако клуб переживает не лучшие времена: ему срочно нужен спонсор, сообщили Накануне.RU в пресс-службе команды.

На трибунах было много болельщиков. Были и "тиффози" – выходцы из Сургута, переехавшие на постоянное место жительства в северную столицу.

"Очень интеллигентные болельщики, которые понимают игру, разбираются во многих ее нюансах. После матча спартаковские фанаты подарили фирменный шарф, пожелали, чтобы обстановка наладилась и отметили высокий уровень как спортсменов, так и организации игры, добавив, что с таким боекомплектом делать в суперлиге нечего, нужно подниматься в элитный дивизион – "Лигу ВТБ", - сказал после матча главный тренер "Университета-Югры" Сергей Ольхов.

Спартак против Университета-Югры(2018)|Фото: vk.com

За матчем наблюдали вдовы знаменитых игроков Владимира Кондрашина и Александра Белова. Имена этих прославленных спортсменов зазвучали с новой силой после успешной премьеры фильма "Движение вверх". Баскетбол смотрели известный в прошлом футболист Владислав Радимов с супругой, заслуженной артисткой России Татьяной Булановой.

"Спартаку" удалось найти спонсора – один из крупнейших российских банков теперь – партнер команды. В совокупности бюджет красно-белых составляет около 100 млн руб. В Сургуте о таких цифрах сейчас приходиться только мечтать. Еще в начале этого сезона "Университет-Югра" был на грани снятия с чемпионата суперлиги из-за долгов из-за недофинансирования в турнире, который сургутяне выиграли после 13-летнего перерыва. После вмешательства губернатора Югры Натальи Комаровой ситуация немного выправилась.

Спартак против Университета-Югры(2018)|Фото: vk.com

"Сейчас мы планируем встречу с Президентом Единой лиги ВТБ Сергеем Кущенко. Хотим обсудить сложившуюся ситуацию. Уже встречались с депутатом Госдумы от ХМАО Александром Сидоровым, впереди – беседа с советником губернатора автономии Светланой Слепцовой. Мы находимся в поисках диалога, какой-то конкретики, нужны мы региону, или же нет. Параллельно ищем спонсоров", – сказал Ольхов.

Бюджет сургутского клуба в этом сезоне – в несколько раз меньше, чем у половины команд российской суперлиги. Мечтой пополнить ряды участников "Лиги ВТБ" грезит "Университет-Югра" и его болельщики. Сургутяне провели в самом высшем российском дивизионе пять сезонов, которые вспоминаются до сих пор.

Спартак против Университета-Югры(2018)|Фото: vk.com

Сейчас сургутская команда готовится к домашней серии второй по силе лиги страны. 18 января болельщиков ожидает принципиальное дерби "Университет-Югра" – "Урал". А 21 января югорчане в СОК "Энергетик" увидят противостояние сургутян и одного из фаворитов турнира – ТЕМП-СУМЗ-УГМК.

Спартак против Университета-Югры(2018)|Фото: vk.com

Спартак против Университета-Югры(2018)|Фото: vk.com

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15.01.2018 15:45 Мск | Сургут | Михаил Лукашкин
17:45 Екб


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