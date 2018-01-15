Предвыборный сайт Владимира Путина начал работу

Предвыборный сайт президента России Владимира Путина, баллотирующегося на выборы главы государства в 2018 году, начал работу. Адрес интернет-ресурса - putin2018.ru.

В настоящее время там собраны статьи о достижениях Путина на посту президента, а также о планах в случае победы на мартовских выборах. Кроме того, на сайте размещена биография действующего президента и информация о его доверенных лицах.

Девизом сайта стала фраза "Сильный президент – сильная Россия".

Напомним, Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца, в России идет сбор подписей в поддержку его выдвижения.