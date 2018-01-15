Борис Дубровский поручил к 1 сентября ввести в эксплуатацию новую школу на 825 мест в Магнитогорске

Губернатор Борис Дубровский поставил задачу ввести в эксплуатацию новую школу на 825 мест в 144 микрорайоне в Магнитогорске к 1 сентября 2018 года. Об этом он заявил в ходе своего визита в муниципалитет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

На строительство школы из областного бюджета было выделено 120 млн рублей, софинансирование из местного бюджета составило 10 млн рублей. В 2018 году на эти цели будет выделено 474 млн рублей, еще 10 млн рублей направит местный бюджет.

"Сейчас в этом новом микрорайоне существует напряженность, ребята учатся во вторую смену. Строительство школы на 825 мест позволит эту проблему в перспективе решить. Поручаю главе города рассмотреть возможность направить дополнительные силы на объект, чтобы школа могла принять ребят уже 1 сентября 2018 года", – подчеркнул Борис Дубровский.

Планируется, что школа будет трехэтажной и состоять из пяти блоков, предусмотрены два спортивных зала, бассейн, столовая с буфетом, актовый зал, библиотека, детские площадки и зоны для занятий спортом на прилегающей территории.

В настоящий момент выполнен нулевой цикл, готов фундамент, проводится кладка первого этажа и готовится основание под заливку бассейна.