Екатеринбургскую телебашню готовят к демонтажу - на площадку вышла техника

На пустовавшей площадке у екатеринбургской телебашни сегодня началось оживление.

Как передает корреспондент Накануне.RU с места событий, к подножию недостроенного объекта вышла строительная техника, в частности появились экскаватор, грузовик, а также размещен строительный вагончик.

Напомним, в прошлом году стало известно, что УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные".

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе инженерно-строительного центра УГМК, компания РВС начала выполнение подготовительных работ для демонтажа объекта незавершенного строительства, заключающиеся в установке ограждения территории, создании дополнительных постов охраны, планировке строительной площадки и устройстве демпфера (земляной насыпи).

Также сообщается, что срок непосредственно демонтажа будет уточнен после завершения работ по согласованию документации с уполномоченными органами.

Опрошенные Накануне.RU эксперты ранее заявили, что обрушение столь крупного объекта из сверхпрочного бетона грозит "сейсмическим эффектом", от которого могут пострадать близлежащие здания и даже плотина городского пруда. А читатели Накануне.RU считают, что объект нужно превратить в смотровую площадку.