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Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
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"Резня в Перми доказывает, что в наших школах не охрана – а фикция" Если бы была профессиональная охрана, то столько пострадавших не было, и отпор был бы на дальних подступах. Может быть, и желания у преступников не возникло "выяснять отношения" именно на территории школы. А так как достойного отпора дать никто не может, то произошло то, что произошло.
15.01.2018
происшествия ;
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Суд отклонил апелляцию бывшего руководства банка "Югра" по спору с Центробанком
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Банк Югра, вкладчики (2017) | Фото: rrnews.ru

Девятый арбитражный апелляционный суд сегодня отклонил апелляцию экс-руководителей банка "Югра" по спору с Центробанком и признал законными назначение временной администрации в лице АСВ и установление трехмесячного моратория на удовлетворение требований кредиторов, сообщает "Прайм".

Бывшие собственники "Югры" требовали признать недействительными два приказа Центробанка и предписание от 6 июля, которым регулятор обязал "Югру" доформировать резервы по ссудам в размере 13,5 млрд руб. Арбитраж Москвы полностью отклонил требования "Югры". По информации издания, апелляционный суд отклонил ходатайство "Югры" о переходе к рассмотрению дела по правилам первой инстанции, мотивированное тем, что арбитраж Москвы не привлек к делу Генпрокуратуру, которая ранее заявляла о незаконности оспариваемых приказов. Суд также отклонил ходатайства об истребовании у Центробанка ряда доказательств, заявлявшихся в первой инстанции.

После заседания представитель банка "Югра" заявил, что решение о подаче кассационной жалобы должно быть принято доверителями и что имеются основания для дальнейшего обжалования.

Как сообщало Накануне.RU, банк "Югра" лишился лицензии 28 июля, после чего начались акции протеста вкладчиков, чьи сбережения превышали страховую сумму. Собственники банка тоже не согласились с решением ЦБ и обратились в суд. Параллельно основной акционер Алексей Хотин заявлял о готовности санировать банк за счет собственных средств при условии возврата лицензии. Сейчас столичный арбитраж рассматривает иск регулятора о банкротстве банка "Югра".

Отметим, что после отзыва лицензии у "Югры" другие проблемные крупные банки были переданы на санации в Фонд консолидации банковского сектора.

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15.01.2018 15:25 Мск | Ханты-Мансийск | Ксения Теплякова
17:25 Екб


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Суд отклонил апелляцию бывшего руководства банка "Югра" по спору с Центробанком
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