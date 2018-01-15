На полигоне в Подмосковье нашли тела четырех человек

В Подмосковье Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тел четырех человек. ЧП произошло вечером 12 января в Истринском районе.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК по Московской области, на территории полигона, расположенного в деревне "Обновленный труд", в самодельной постройке охранниками были обнаружены тела четырех человек. Видимых признаков насильственной смерти на трупах не было. На данный момент уже проведен осмотр места происшествия, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

"Предварительная причина смерти – переохлаждение. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.