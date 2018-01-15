Директор Тюменского технопарка устроился в правительство Севастополя

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников на сегодняшнем аппаратном совещании сообщил о еще одном кадровом решении: должность заместителя директора департамента экономического развития займет бывший чиновник правительства Тюменской области Андрей Саносян.

Глава города отметил большой профессиональный опыт Андрея Саносяна, а также пожелал ему успехов в работе на благо Севастополя, отмечено в сообщении правительства.

Саносян долгие года работал в сфере журналистики, затем возглавил торгово-выставочный центр. Карьеру в структурах власти он начал в 2010 г. с должности заместителя начальника управления государственной поддержки департамента инвестиций Тюменской области. В 2013- 2016 гг. работал заместителем директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. В 2016 г. он занял пост директора Тюменского технопарка (Западно-Сибирский инновационный центр).