По факту смерти полицейского из Пыть-Яха возбуждено дело

Возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии, в которой погиб начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции Пыть-Яха, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Силовик ехал из Нефтеюганска на место службы, в Пыть-Ях. Обстоятельства уточняются.

Напомним, трагедия произошла в 6.50 14 января на 723 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. Столкнулись "Nissan X-Trail" и "Freightliner". Управлявший "Ниссаном" югорчанин 1978 г.р. – начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции Пыть-Яха – умер на месте. Водитель второй машины не пострадал.