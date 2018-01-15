На Южном Урале ветераны "Трактора" и "Звезды" сошлись на льду в честь 70-летия Валерия Харламова

14 января в ледовом дворце "Уральская звезда" состоялся хоккейный матч, посвященный 70-летию со дня рождения Валерия Харламова, среди ветеранов "Трактора" и сборной из команд чебаркульской "Звезды" и "Автомобилиста", в состав которой вошли военнослужащие 90-й танковой дивизии. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЦВО.

Победу одержал "Трактор" со счетом 10:8.

Стоит отметить, что хоккеист Валерий Харламов выступал за ХК "Звезда" в сезоне 1967 – 1968 гг. На матче памяти присутствовали хоккеисты, выступавшие с Валерием Харламовым в составе команды.