В России готовят предложения о дебоширах в поездах

"Федеральная пассажирская компания", "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании, готовит предложения по введению "черных списков" пассажиров поездов - по аналогии с авиацией, сообщил генеральный директор компании Петр Иванов.

Он отметил, что у компании есть свои так называемые "черные списки" пассажиров-дебоширов. Применить к ним какие-либо меры компания не может, но может предупредить проводников о поездке такого пассажира.

"Мы предупреждаем своих проводников, что у вас едет опасный пассажир. Если он есть в списке, проводник знает, что надо более внимательно относиться к этому пассажиру", - цитирует Иванова РИА Новости. По его словам, сотрудники компании могут пригласить полицейских для сопровождения.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, связанные с составлением черных списков авиадебоширов. Закон дает авиакомпаниям право самостоятельно составлять "стоп-листы" хулиганов, до этого такая возможность у перевозчика была только по решению суда. Перевозчик или продавец авиабилетов сможет отказать пассажиру, который находится в "черном списке" за дебош на борту воздушного лайнера, в праве поездки и покупке билета.