Бастрыкин поручил передать дело о резне в Перми в ГСУ

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело о причинении ножевых ранений школьникам в Пермском крае передано в производство Главного следственного управления СКР, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, председатель СКР направил в Пермский край своего старшего помощника.

Напомним, по факту нападения в школе №127 возбуждено уголовное дело статье "покушение на убийство двух и более лиц". Оба подростка, проникшие в школу с ножами, задержаны. Один из них стоял на учете в психдиспансере.

"В рамках расследования уголовного дела следователю ГСУ СК России, который направлен в Пермский край, дано указание установить не только обстоятельства и мотивы произошедшего, но и причины и условия, ему предшествовавшие. Также в ходе следствия будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников учебного заведения, родителей подростков, а также лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в школе", - отметила Петренко.

Пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы. Учитель и двое молодых людей 15-16 лет в тяжелом состоянии направлены в городскую клиническую больницу №4.