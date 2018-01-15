В Зауралье не зарегистрировано ни одного случая заболеваемости гриппом

С начала 2018 года в Курганской области не зарегистрировано ни одного случая заболеваемости гриппом.

После новогодних и рождественских праздников в регионе зарегистрирован 2 тыс. 621 случай ОРВИ, уровень заболеваемости ниже эпидемиологического порога на 46%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства области со ссылкой на главу регионального департамента здравоохранения Ларису Кокорину.

Кокорина отметила, что в Курганской области показатель заболеваемости составил 30,4 на 10 тыс. населения.

"В Кургане уровень заболеваемости чуть выше и составляет 46,9 на 10 тыс. населения, это ниже пороговых значений на 37%", - отметила глава депздрава.

Всего за праздничные дни было зарегистрировано более 13 тыс. обращений за медицинской помощью, треть из них - по ОРВИ. На лечении в инфекционной больнице сейчас находится 131 пациент, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.