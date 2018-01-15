"Еще одно следствие "глобализации нравов" и преступных архетипов поведения", - Пушков – о резне в Перми

Сенатор Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков назвал резню, случившуюся в 127 школе столицы края, "следствием "глобализации нравов", и преступных архетипов поведения", передает корреспондент Накануне.RU.

"Искренне сочувствую пострадавшим от нападения на школу в Перми и их семьям. Чтобы нападать на школьников и учителей - никогда ТАКОГО у нас в стране не было. Еще одно следствие "глобализации нравов" и преступных архетипов поведения", – написал Пушков в своем Твиттере.

Отметим, ранее кандидат в президенты России от ЛДПР Владимир Жириновский назвал причиной трагедии "негативный информационный фон".

Искренне сочувствую пострадавшим от нападения на школу в Перми и их семьям. Чтобы нападать на школьников и учителей - никогда ТАКОГО у нас в стране не было. Еще одно следствие "глобализации и нравов" и преступных архетипов поведения. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 января 2018 г.

Напомним, в результате устроенной двумя несовершеннолетними пермяками резни пострадали 15 человек. Трое и после операции остаются в тяжелом состоянии.