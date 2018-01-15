"Еще одно следствие "глобализации нравов" и преступных архетипов поведения", - Пушков – о резне в Перми

Сенатор Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков назвал резню, случившуюся в 127 школе столицы края, "следствием "глобализации нравов", и преступных архетипов поведения", передает корреспондент Накануне.RU.
"Искренне сочувствую пострадавшим от нападения на школу в Перми и их семьям. Чтобы нападать на школьников и учителей - никогда ТАКОГО у нас в стране не было. Еще одно следствие "глобализации нравов" и преступных архетипов поведения", – написал Пушков в своем Твиттере.
Отметим, ранее кандидат в президенты России от ЛДПР Владимир Жириновский назвал причиной трагедии "негативный информационный фон".
Искренне сочувствую пострадавшим от нападения на школу в Перми и их семьям. Чтобы нападать на школьников и учителей - никогда ТАКОГО у нас в стране не было. Еще одно следствие "глобализации и нравов" и преступных архетипов поведения.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 января 2018 г.
Напомним, в результате устроенной двумя несовершеннолетними пермяками резни пострадали 15 человек. Трое и после операции остаются в тяжелом состоянии.
Мне отвечают, что такое недавно уже было. Именно - недавно. Я в курсе и говорю о феномене, а не об отдельном случае. Как феномен стрельба и поножовщина в школах пришли к нам в последние годы - и известно, откуда. И к этому отнестись следует очень серьёзно.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 января 2018 г.