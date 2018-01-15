В Кремле оставили без комментариев возможные санкции России против WADA

В Кремле оставили без комментариев заявление сенатора Андрея Климова о возможности введения санкций со стороны России против членов Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Напомним, о том, что Россия может ввести санкции в отношении некоторых функционеров WADA после Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщила со ссылкой на Климова газета "Известия". Отмечается, что ограничительные меры могут быть приняты в отношении людей, которые повлияли на решение МОК относительно допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2018.

В Кремле оставили это заявление без комментариев.

"Я рекомендовал бы вам обратиться к автору заявления", - цитирует пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

Напомним, 5 декабря прошлого года МОК отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх-2018. Решение связано с допинговым скандалом, при этом "чистым" российским спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом.