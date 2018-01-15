Путин к 1 марта потребовал упростить процедуру получения инвалидности

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта упростить порядок установления инвалидности и развивать центры реабилитации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Согласно поручению главы государства, изменения, предусматривающие возможность обмена документами между организациями здравоохранения и учреждениями медико-социальной экспертизы, должны быть внесены в приоритетный проект "Электронное здравоохранение". Подчеркивается, что обмен документами должен производиться без участия граждан, обращающихся за установлением инвалидности.

К 1 марта правительство и власти регионов должны будут доложить о мерах по созданию и развитию региональных и муниципальных центров комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.

К 1 февраля кабмину предстоит доложить президенту о принятых мерах по повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста и обеспечению приема инвалидов на работу в соответствии с уровнем их профессиональной квалификации. Для этого, как говорится в перечне поручений, необходимо усилить взаимодействие с работодателями, в том числе с организациями бюджетной сферы и компаниями с государственным участием.

Кроме того, премьер-министру Дмитрию Медведеву до 1 марта поручено принять меры по совершенствованию процедуры медикосоциальной экспертизы, предусматривающие определение случаев, когда инвалидность устанавливается бессрочно при первичном обращении в учреждения медико-социальной экспертизы, а также предусматривающие возможность внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида без пересмотра группы инвалидности или срока, на который она установлена.

Также президент дал указание правительству ежегодно докладывать о мероприятиях, учитывающих потребности инвалидов, при разработке и корректировке государственных программ, приоритетных проектов, в том числе в сфере обеспечения граждан доступным и комфортным жильем, формирования комфортной городской среды.