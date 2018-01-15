Депутат Госдумы предложил пересмотреть организацию безопасности в школах после ЧП в Перми

Депутат Государственной думы Данил Шилков обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и министру образования Ольге Васильевой с инициативой создать межведомственную рабочую группу по факту инцидента в пермской школе №127. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЛДПР, парламентарий направил официальные письма с министерства.

Депутат предлагает обсудить вопросы безопасности во всех общеобразовательных учреждениях страны. Отметим, некоторые эксперты полагают, что именно формальное отношение к охране школ привело к большому количеству пострадавших в Перми. Как сообщало Накануне.RU, подростки с ножами нанесли ранения 15 школьникам и педагогам.

Шилков и руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Пермского края Олег Постников выступили с официальным заявлением, в котором попросили правоохранительные органы "максимально придирчиво" разобраться в случившемся: "задать вопрос: почему охранником в школе работает молодая девушка? Кто проверял уровень безопасности, компетенцию охранников? Мы опять экономим на безопасности наших детей".

Отметим, что после инцидента проверки безопасности пройдут во всех школах Перми.