"Никакой драки не было, целью были дети": мать одной из учениц пермской школы №127 рассказала о мотивах нападения

Мать одной из пострадавших учениц рассказала, что никакой драки между подростками в школе №127 не было. Она полагает, что целью бывшего и действующего воспитанника школы было исключительно насилие, сообщает RT.

"Никакой драки между старшеклассниками не было. И учительница их не разнимала. На урок зашли эти двое парней в чёрных масках, а потом без лишних слов сняли чехлы с ножей и стали резать горло учительнице. Это мне рассказывает моя дочь. Дети были страшно напуганы, они стали бегать, а те ловили их и тыкали ножом. Дети очень напуганы, нет никакого желания ни идти в эту школу, ни об этом разговаривать. Все очень переживают за свою классную руководительницу и за тех двух мальчиков, которых только что перевели в реанимацию после операции. Мы, родители, тоже все в шоке. Мы просто не знаем, как нам дальше быть", - цитирует издание пермячку.

Отметим, ранее свою версию событий рассказал RT один из учеников школы №127.

"Мы просто сидели, занимались своими делами. Учительница вышла посмотреть на крики: закричали маленькие дети, мы реально очень испугались. Мы все выбежали, даже не оборачивались, абсолютно нисколько. Выбежали — там кровь, в раздевалке. Мы перелезли через турникеты, выходим — там три раненых мальчика, они в шоке, не знают, что делать. Очень много крови было. Это ужас. Везде", - рассказал пермяк.

Напомним, по факту трагедии возбуждено уголовное дело.