Трое прооперированных после резни в школе пермяков остаются в тяжелом состоянии

Учитель и двое школьников, наиболее серьезно пострадавшие после бойни в школе №127, прооперированы. Они остаются в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства здравоохранения Прикамья.

Пострадавшие в краевой детской клинической больнице находятся в состоянии средней тяжести, у них преимущественно резаные раны. Двое детей прооперированы: у одного – резаная рана шеи, сосуды не повреждены, он отправлен в реанимацию. Второй ребенок получил резаную рану глаза и находится в операционном отделении.

Напомним, нападение на детей и педагогов совершили два несовершеннолетних пермяка. Один из них уже закончил эту школу, другой учится в ней. Пострадали 15 человек, один из них – педагог. Трое жертв находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Один из двух подозреваемых ранее состоял на учете у психиатров.