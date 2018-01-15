ВЦИОМ: За Путина на президентских выборах готовы проголосовать 81% опрошенных

81% опрошенных россиян, намеревающихся прийти на президентские выборы в марте, склонны выбрать Владимира Путина, свидетельствуют последние исследования ВЦИОМ.

Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, то,по результатам опроса, за Путина проголосовал бы 81,1%. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин (7,6%), на третьем месте на уровне 4,2% - лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

У Ксении Собчак - 0,7%, у Григория Явлинского- 0,6%, у Бориса Титова - 0,3%. Другого кандидата выбрали бы 0.6% опрошенных.

Согласно опросу ВЦИОМ, 67% респондентов заявили, что придут голосовать на выборы президента России.

Ранее сообщалось, что в рейтинге доверия политикам показатель Владимира Путина в декабре достиг годового максимума.