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"Святые мощи Ленина". Перед выборами Путин решил вспомнить о "примирении" Владимир Путин, рассуждая перед камерами журналистов на съемках фильма про Валаам, позволил себе высказать мнение, что хранение святых мощей и существование Мавзолея с Лениным – вещи одного порядка, да и в целом коммунисты руководствовались библейскими истинами.
15.01.2018
политика  |  добавить комментарий
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Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 85


"Резня в Перми доказывает, что в наших школах не охрана – а фикция" Если бы была профессиональная охрана, то столько пострадавших не было, и отпор был бы на дальних подступах. Может быть, и желания у преступников не возникло "выяснять отношения" именно на территории школы. А так как достойного отпора дать никто не может, то произошло то, что произошло.
15.01.2018
происшествия ;
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Новости
15.01.2018 13:43 Мск (15:43 Екб)
происшествия | Южный ФО | В России
В Краснодарском крае военный нападал на пункты микрозаймов, чтобы заплатить кредит
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Пистолет, стрелок (2017) | Фото: ullica.ru

В Краснодарском крае за серию разбойных нападений осужден теперь уже бывший военнослужащий внутренних войск. Ему были нужны деньги, чтобы расплатиться по кредиту.
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Как сообщили Накануне.RU в Главном военном следственном управлении СК РФ, на скамье подсудимых оказался ефрейтор запаса Николай Кондратьев. Было установлено, что летом 2016 года он совершил пять нападений на микрофинансовые организации, расположенные в Армавире, и, угрожая пневматическим оружием, имитирующим пистолет Макарова, заставил сотрудников отдать ему в общей сложности более 318 тыс. руб. Как показало следствие, денежные средства военнослужащий собирался использовать для погашения задолженности по кредиту.

По решению Майкопского гарнизонного военного суда Кондратьеву назначено четыре года лишения свободы. Отбывать срок ему предстоит в исправительной колонии общего режима.

Другие новости по темам: микрозаймы, кредит, разбой, суд, приговор
15.01.2018 13:43 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:43 Екб


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В Краснодарском крае военный нападал на пункты микрозаймов, чтобы заплатить кредит
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