В Краснодарском крае военный нападал на пункты микрозаймов, чтобы заплатить кредит

В Краснодарском крае за серию разбойных нападений осужден теперь уже бывший военнослужащий внутренних войск. Ему были нужны деньги, чтобы расплатиться по кредиту.

Как сообщили Накануне.RU в Главном военном следственном управлении СК РФ, на скамье подсудимых оказался ефрейтор запаса Николай Кондратьев. Было установлено, что летом 2016 года он совершил пять нападений на микрофинансовые организации, расположенные в Армавире, и, угрожая пневматическим оружием, имитирующим пистолет Макарова, заставил сотрудников отдать ему в общей сложности более 318 тыс. руб. Как показало следствие, денежные средства военнослужащий собирался использовать для погашения задолженности по кредиту.

По решению Майкопского гарнизонного военного суда Кондратьеву назначено четыре года лишения свободы. Отбывать срок ему предстоит в исправительной колонии общего режима.