На Среднем Урале задержали мужчину, который с начала 90-х совершал тяжкие преступления

Сотрудники СУ СК РФ по Свердловской области задержали мужчину, который подозревается в совершении тяжких преступлений на протяжении многих лет. Идёт расследование уголовного дела по множественным статьям: "изнасилование", "насильственные действия сексуального характера", "изнасилование несовершеннолетней", "покушение на изнасилование", "убийство", "грабёж" и "разбой".

Как сообщили Накануне.RU в СК РФ, тяжкие и особо тяжкие преступления совершены в декабре 1992 года (один эпизод изнасилования несовершеннолетней), а также в период с декабря 2009 по сентябрь 2014 годов на территории Железнодорожного, Кировского, Октябрьского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга. Основная часть преступлений совершалась злоумышленником в районе ряда автомобильных мостов и транспортных развязок на территории областного центра.

Мужчина грабил, совершал преступления насильственного характера и угрожал убийством. В дальнейшим уголовные дела были объединены в одно производство.

Подозреваемый задержан 11 января в Полевском, им оказался местный житель 1970 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение убийства, ряда изнасилований и нескольких разбойных нападений к 15 годам лишения свободы (освободился из мест лишения свободы в 2009 году).

"Преступления, совершенные злоумышленником, о котором идет речь, не остались безнаказанными благодаря многолетней кропотливой работе всего четырех оперативников ГУ МВД России по Свердловской области. Это начальник управления уголовного розыска полковник Александр Мазаев, руководитель "убойного" отдела полковник Алексей Искоренков, его заместитель подполковник Владимир Мерзляков и оперуполномоченный капитан Иван Перепелкин", - отметили в ГУ МВД региона.