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Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 85


"Резня в Перми доказывает, что в наших школах не охрана – а фикция" Если бы была профессиональная охрана, то столько пострадавших не было, и отпор был бы на дальних подступах. Может быть, и желания у преступников не возникло "выяснять отношения" именно на территории школы. А так как достойного отпора дать никто не может, то произошло то, что произошло.
15.01.2018
происшествия ;
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На Среднем Урале задержали мужчину, который с начала 90-х совершал тяжкие преступления
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наручники, камера, тюрьма, приговор (2017) | Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

Сотрудники СУ СК РФ по Свердловской области задержали мужчину, который подозревается в совершении тяжких преступлений на протяжении многих лет. Идёт расследование уголовного дела по множественным статьям: "изнасилование", "насильственные действия сексуального характера", "изнасилование несовершеннолетней", "покушение на изнасилование", "убийство", "грабёж" и "разбой".

Как сообщили Накануне.RU в СК РФ, тяжкие и особо тяжкие преступления совершены в декабре 1992 года (один эпизод изнасилования несовершеннолетней), а также в период с декабря 2009 по сентябрь 2014 годов на территории Железнодорожного, Кировского, Октябрьского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга. Основная часть преступлений совершалась злоумышленником в районе ряда автомобильных мостов и транспортных развязок на территории областного центра.

Мужчина грабил, совершал преступления насильственного характера и угрожал убийством. В дальнейшим уголовные дела были объединены в одно производство.

Подозреваемый задержан 11 января в Полевском, им оказался местный житель 1970 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение убийства, ряда изнасилований и нескольких разбойных нападений к 15 годам лишения свободы (освободился из мест лишения свободы в 2009 году).

"Преступления, совершенные злоумышленником, о котором идет речь, не остались безнаказанными благодаря многолетней кропотливой работе всего четырех оперативников ГУ МВД России по Свердловской области. Это начальник управления уголовного розыска полковник Александр Мазаев, руководитель "убойного" отдела полковник Алексей Искоренков, его заместитель подполковник Владимир Мерзляков и оперуполномоченный капитан Иван Перепелкин", - отметили в ГУ МВД региона.

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15.01.2018 13:13 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
15:13 Екб


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На Среднем Урале задержали мужчину, который с начала 90-х совершал тяжкие преступления
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