В Кремле призвали "диванных экспертов" не оценивать побоище в пермской школе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил "диванных экспертов" воздержаться от оценки резни в пермской школе №127, передает корреспондент Накануне.RU.

"Давайте сначала дадим, наверное, Росгвардии и министерству внутренних дел разобраться с тем, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учебном заведении. Учитывая, что это внутренняя, скажем так, поножовщина между учениками школы, давайте это внутреннее расследование проведут, это же не нападение на школу извне. Предлагаю дождаться точки зрения экспертов, и не делать каких-то любительских рассуждений на этот счет", - цитирует Пескова РИА Новости.

Добавим, ранее в Telegram-канале RT появился скрин переписки одного из подозреваемых в группе в соцсети. Там он высказывается в поддержку Алексея Навального, уточняя, что "Россия – страна рабов".

Напомним, на детей и педагогов напали сегодня утром два несовершеннолетних пермяка. Один из них уже закончил эту школу, другой учится в ней. Пострадали 15 человек, один из них – педагог. Трое жертв находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Один из двух подозреваемых ранее состоял на учете у психиатров.