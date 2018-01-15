Президент РАН проведет совещание о реформе Академии наук в Перми

18-19 января в Перми состоится всероссийское совещание руководителей межрегиональных научных центров Российской академии наук с участием президента Российской академии наук Александра Сергеева. Главы отделений РАН обсудят реформу отделений, передает корреспондент Накануне.RU.
Помимо Сергеева в Пермь приедет руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков. В заседании 19 января также планируется участие губернатора Пермского края Максима Решетникова, рассказал главный ученый секретарь Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН Владимир Приходченко.
"Темы обсуждения рабочие: реструктуризация и реорганизация отделений Российской академии наук, проблемы выполнения научных исследований", - рассказал Приходченко.
Напомним, президент России Владимир Путин утвердил Александра Сергеева президентом Российской академии наук в сентябре 2017 г.