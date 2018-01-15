В Екатеринбурге за два дня напали на двух доставщиков пиццы

В Екатеринбурге за два дня совершено два нападения на доставщиков пиццы. В обоих случаях нападавшими оказались молодые люди. Возбуждены уголовные дела.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу, первое нападение произошло 13 января около полуночи на улице Химмашевской, 9. В отдел полиции обратился курьер, сообщивший, что привез заказ на указанный адрес, из дома вышел молодой человек, который, воспользовавшись тем, что доставщик отвлекся, выхватил пакет с продуктами и скрылся в подъезде. Догнать похитителя курьер не смог, номера же квартиры он не знал. Ущерб составил 2,5 тыс. руб.

Прибывшие на место происшествия полицейские организовали поквартирный обход. В одной из квартир они обнаружили двух парней 18 и 16 лет, которые играли на компьютере и закусывали пиццей. Часть они уже успели употребить, часть осталась в холодильнике. На вопрос о том, откуда они взяли продукты, друзья не стали отпираться и рассказали о событиях этой ночи. Оказалось, что младший из товарищей приехал в гости к старшему, чтобы встретить старый Новый год, при этом денег у парней не было. Тогда они решили заказать пиццу и отобрать ее у курьера. Что и было проделано младшим из друзей.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Практически аналогичный случай произошел 14 января в районе дома №107 по улице Степана Разина. Двое неизвестных похитили из машины доставщика, приехавшего с заказом, сумку с пятью пиццами на сумму около 5 тыс. руб. и скрылись. На место прибыла следственно-оперативная группа, для обнаружения нападавших было решено применить служебно-розыскную собаку. Полицейская овчарка Нарьяна уверенно взяла след и привела стражей порядка к ближайшему дому. Далее в процессе обхода участковыми уполномоченными была выявлена квартира, в которой явно происходило застолье. В квартире находились двое молодых людей 22 и 20 лет – жителей Белоярского района. В жилище также обнаружились искомые продукты питания. Приятели признали свою вину в хищении продуктов.

В настоящее время в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Отметим, что нападения на доставщиков пиццы и роллов в Екатеринбурге не редкость. Ранее полиция задержала подозреваемых в нападении на доставщика роллов. Продукты они отобрали, угрожая топором.