Предприниматель из Кургана заплатит крупный штраф за травмирование ребенка на аттракционе "Лазертаг"

В Кургане 45-летняя владелица аттракциона "Лазертаг" в торговом центре "Пушкинский" признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В марте прошлого года "Лазертаг" начал работать, а в августе этого же года девочка 2004 года рождения, играя там, ударилась головой об вентиляционную трубу и при падении на пол получила травму позвоночника.

Приговором Курганского городского суда осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей. В счет возмещения морального вреда в пользу потерпевшей с предпринимателя взыскано 550 тыс. рублей.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.