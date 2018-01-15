Зоозащитники страны выступили за запрет притравочных станций

в этот день
15.01.18
13:46
В Екб.15:46
Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых
Глава Ростехнадзора Зауралья после скандала с Титовым поменял работу
"За жестокое обращение с животными дают больше, чем за смерть в ДТП 10 юных спортсменов"
Главное
Один из зачинщиков побоища в пермской школе состоял на учете у психиатров

Тема дня
"Резня в Перми доказывает, что в наших школах не охрана – а фикция" Если бы была профессиональная охрана, то столько пострадавших не было, и отпор был бы на дальних подступах. Может быть, и желания у преступников не возникло бы "выяснять отношения" именно на территории школы. А так как достойного отпора дать никто не может, то произошло то, что произошло.
15.01.2018
происшествия  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 85


"За жестокое обращение с животными дают больше, чем прокуратура просит за гибель 10 юных спортсменов" 16 января в Ханты-Мансийском районном суде огласят приговор по делу о гибели маленьких спортсменов из Нефтеюганска. Прокуратура попросила для подсудимых небольшое наказание, что совершенно не устраивает родителей: за жестокое обращение с животными дают больше, недоумевают родственники погибших детей. Они не понимают, почему прокуратура и суд не приняли во внимание их аргументы. Не помог и приезд в регион для разбирательства председателя СКР Александра Бастрыкина. "В сухом остатке" у родителей маленьких спортсменов – непонимание и отчаяние, рассказал в интервью Накануне.RU отец погибшего в аварии ребенка Сергей Калашник.
15.01.2018
происшествия ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жириновский устроил дебош в прямом телеэфире и обещал массовые убийства
Ротенберги вывели "Газпром бурение" из офшоров
Дождались: ПФР стал отказывать россиянам в получении пенсий
В Москве в новогодние праздники снесли фасад фабрики "Рот-Фронт"
В Госдуме предложили присваивать россиянам номера при рождении
Крупные российские бизнесмены и миллиардеры стали гражданами Мальты
Преподаватель УрФУ, "разнесший" элиту из 90-х: "Соловьев на меня пока не выходил"
Зауральские педагоги вновь обратились к Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации с невыплатой надбавок
Голосование
Что Вы считаете главным событием 2017 года?

Выдвижение Путина на выборы президента

Олимпийский скандал

Дело Улюкаева

Рост биткоина

Успехи РФ в Сирии

Выдвижение Грудинина в президенты

Банковский кризис/отзыв лицензий

Подготовку к ЧМ-2018 по футболу

Референдум о независимости Каталонии

Вступление в должность Трампа, санкции против РФ

Год экологии в России


Результаты 7785

Зоозащитники страны выступили за запрет притравочных станций
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

притравочные станции, животные, Санкт-Петербург (2018) | Фото: vk.com/alliance4animals

Активисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Иркутска и других городов выступили против решения Совета Федерации отклонить законопроект об отмене контактной притравки и потребовали скорейшего принятия закона об ответственном обращении с животными. В минувшее воскресенье прошла Всероссийская акция в защиту Красной книги и животных с притравочных станций, а также всероссийская конференция на тему защиты животных, где выступили зоозащитники, ученые, депутаты и медийные персоны, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

"Запретите притравочные станции в России, прекратите истязать животных", "Притравочные станции – позорная жестокость России", "Притравка – развлечение для садистов", - с такими лозунгами вышли на митинги жители 19 городов – участников всероссийской акции в защиту животных. Таким образом активисты выразили протест решению Совета Федерации 26 декабря 2017 г. отклонить принятый Госдумой в трех чтениях законопроект о запрете контактных притравочных станций. Напомним, сенаторы аргументировали свой вердикт защитой охотничьей отрасли и коренных народов, хотя, по мнению депутатов Госдумы, причина – в заботе о собственном бизнесе.

Участники акций поставили подписи под обращениями председателю Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, где попросили содействия в принятии закона, запрещающего живодерство.

"Более 800 тыс. человек подписали электронную петицию за запрет испытательно- тренировочных станций. Десятки городов из разных регионов нашей страны вышли на Всероссийскую акцию в защиту закона о бесконтактных притравочных станциях. Мы знаем, что в полномочия Государственной Думы входит возможность игнорирования решения Совета Федерации об отклонении принятия федерального закона и принятие законопроекта голосами более 2/3 депутатов. Поэтому мы надеемся, что Государственная Дума не станет поддерживать никакие изменения в принятом в третьем чтении законе №333436-7 и, в случае отклонения Советом Федерации, отправит его на подпись президенту большинством голосов депутатов", - сказано в обращении Володину.

притравочные станции, животные, Санкт-Петербург(2018)|Фото: vk.com/alliance4animals

притравочные станции, животные, Екатеринбург(2018)|Фото: vk.com/alliance4animals

К слову, большинство депутатов Госдумы на прошедшем 12 января заседании выразили готовность преодолеть вето Совета Федерации в случае, если компромисс в вопросе запрета контактной притравки не будет найден до 10 февраля (такой срок установлен для работы согласительной комиссии).

притравочные станции, животные, Уфа(2018)|Фото: vk.com/alliance4animals

притравочные станции, животные, Самара(2018)|Фото: vk.com/alliance4animals

притравочные станции, животные, Новосибирск(2018)|Фото: vk.com/alliance4animals

Также зоозащитники подготовили обращение министру природных ресурсов Сергею Донскому, в котором попросили вернуть на доработку новую версию Красной книги.

"Туда не были включены многие исчезающие и редкие виды и популяции животных, среди которых, в частности, можно отметить гималайского медведя, гуся гуменника, перевязку, уссурийского пятнистого оленя, подвид северного оленя с Новой Земли, тихоокеанскую морскую свинью, плотоядную косатку, каспийского тюленя, черноморского дельфина- белобочку, европейского хариуса", - утверждают активисты.

Евгений Миронов, конференция в защиту животных(2018)|Фото: vk.com/conf14jan

В защиту животных выступил народный артист России Евгений Миронов. В ходе всероссийской конференции он заявил, что противники запрета контактной притравки занимаются лоббированием "чьих-то интересов".

"По большому счету им наплевать на коренные народы и на страну. Лозунг президента: "Россия, устремленная в будущее". Интересно, какое будущее мы с вами строим? Где властвуют чиновники-лоббисты, расцветает средневековье и жестокое обращение с животными? Значит, что в будущем мы будем также относиться друг к другу. Я думаю, что Владимир Путин имел в виду другое будущее и другую Россию", - сказал Евгений Миронов.

Олег Лебедев, конференция в защиту животных(2018)|Фото: vk.com/conf14jan

конференция в защиту животных(2018)|Фото: vk.com/conf14jan

Народы Севера и Дальнего Востока, интересы которых якобы защищали сенаторы, торпедируя законопроект, никогда не использовали никакую притравку собак, заметил депутат Госдумы Олег Лебедев. Он напомнил о выступлении депутата Ирины Яровой, которая сообщила, что в деятельности притравочных станций есть полный состав преступления " жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц с демонстрацией в сети интернет".

Напомним, сегодня в России действуют испытательно-тренировочные станции, которые предоставляют услуги по дрессировке собак с использованием диких животных, содержащихся в неволе. В процессе таких тренировок дикие животные получают серьезные травмы, увечья и зачастую погибают. Авторы поправок в закон об охоте предложили перевести дрессировку охотничьих собак и ловчих птиц на более гуманную систему, исключающую физический контакт между животными, установить требования к вольерам, в которых содержатся дикие животные, и к организациям, оказывающих подобные услуги.

Другие новости по темам: животные, жестокое обращение с животными, законопроект, госдума, издевательство, контактный зоопарк, живодер, притравочные станции
15.01.2018 13:12 Мск | Анна Смирнова
15:12 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.01.2018 12:45 Мск
"Кровь животных – на руках 78 сенаторов": Госдума готова преодолеть вето Совета Федерации по закону о запрете притравочных станций

Ранее 26.12.2017 16:10 Мск
Совет Федерации отказался запрещать притравочные станции

Ранее 15.12.2017 15:47 Мск
"Цирковой медведь выходит на пенсию и попадает на растерзание": Госдума приняла законопроект о запрете контактной притравки

Ранее 14.12.2017 14:06 Мск
"Животным вырывают когти и зубы, морят голодом": Госдума рассмотрит законопроект о запрете контактных притравочных станций

Ранее 06.12.2017 12:05 Мск
Госдума может запретить притравочные станции до конца этого года








Добавить комментарий:

Зоозащитники страны выступили за запрет притравочных станций
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров


Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+