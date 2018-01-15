Зоозащитники страны выступили за запрет притравочных станций

Активисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Иркутска и других городов выступили против решения Совета Федерации отклонить законопроект об отмене контактной притравки и потребовали скорейшего принятия закона об ответственном обращении с животными. В минувшее воскресенье прошла Всероссийская акция в защиту Красной книги и животных с притравочных станций, а также всероссийская конференция на тему защиты животных, где выступили зоозащитники, ученые, депутаты и медийные персоны, передает корреспондент Накануне.RU.

"Запретите притравочные станции в России, прекратите истязать животных", "Притравочные станции – позорная жестокость России", "Притравка – развлечение для садистов", - с такими лозунгами вышли на митинги жители 19 городов – участников всероссийской акции в защиту животных. Таким образом активисты выразили протест решению Совета Федерации 26 декабря 2017 г. отклонить принятый Госдумой в трех чтениях законопроект о запрете контактных притравочных станций. Напомним, сенаторы аргументировали свой вердикт защитой охотничьей отрасли и коренных народов, хотя, по мнению депутатов Госдумы, причина – в заботе о собственном бизнесе.

Участники акций поставили подписи под обращениями председателю Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, где попросили содействия в принятии закона, запрещающего живодерство.

"Более 800 тыс. человек подписали электронную петицию за запрет испытательно- тренировочных станций. Десятки городов из разных регионов нашей страны вышли на Всероссийскую акцию в защиту закона о бесконтактных притравочных станциях. Мы знаем, что в полномочия Государственной Думы входит возможность игнорирования решения Совета Федерации об отклонении принятия федерального закона и принятие законопроекта голосами более 2/3 депутатов. Поэтому мы надеемся, что Государственная Дума не станет поддерживать никакие изменения в принятом в третьем чтении законе №333436-7 и, в случае отклонения Советом Федерации, отправит его на подпись президенту большинством голосов депутатов", - сказано в обращении Володину.

К слову, большинство депутатов Госдумы на прошедшем 12 января заседании выразили готовность преодолеть вето Совета Федерации в случае, если компромисс в вопросе запрета контактной притравки не будет найден до 10 февраля (такой срок установлен для работы согласительной комиссии).

Также зоозащитники подготовили обращение министру природных ресурсов Сергею Донскому, в котором попросили вернуть на доработку новую версию Красной книги.

"Туда не были включены многие исчезающие и редкие виды и популяции животных, среди которых, в частности, можно отметить гималайского медведя, гуся гуменника, перевязку, уссурийского пятнистого оленя, подвид северного оленя с Новой Земли, тихоокеанскую морскую свинью, плотоядную косатку, каспийского тюленя, черноморского дельфина- белобочку, европейского хариуса", - утверждают активисты.

В защиту животных выступил народный артист России Евгений Миронов. В ходе всероссийской конференции он заявил, что противники запрета контактной притравки занимаются лоббированием "чьих-то интересов".

"По большому счету им наплевать на коренные народы и на страну. Лозунг президента: "Россия, устремленная в будущее". Интересно, какое будущее мы с вами строим? Где властвуют чиновники-лоббисты, расцветает средневековье и жестокое обращение с животными? Значит, что в будущем мы будем также относиться друг к другу. Я думаю, что Владимир Путин имел в виду другое будущее и другую Россию", - сказал Евгений Миронов.

Народы Севера и Дальнего Востока, интересы которых якобы защищали сенаторы, торпедируя законопроект, никогда не использовали никакую притравку собак, заметил депутат Госдумы Олег Лебедев. Он напомнил о выступлении депутата Ирины Яровой, которая сообщила, что в деятельности притравочных станций есть полный состав преступления " жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц с демонстрацией в сети интернет".

Напомним, сегодня в России действуют испытательно-тренировочные станции, которые предоставляют услуги по дрессировке собак с использованием диких животных, содержащихся в неволе. В процессе таких тренировок дикие животные получают серьезные травмы, увечья и зачастую погибают. Авторы поправок в закон об охоте предложили перевести дрессировку охотничьих собак и ловчих птиц на более гуманную систему, исключающую физический контакт между животными, установить требования к вольерам, в которых содержатся дикие животные, и к организациям, оказывающих подобные услуги.