Владимир Соловьев получил "условку" за махинации с землей в Тюменской области

Трое тюменцев, Сергей Пушкарских, Маргарита Кудрявцева и Владимир Соловьев наказаны за многомиллионные махинации с землей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

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Пушкарских получил четыре с половиной года колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Кудрявцева наказана тремя годами условно с таким же испытательным сроком, Соловьев – двумя годами условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор в законную силу не вступил. Дело в отношении четвертого участника банды, Александра Пушкарского, прекращено из-за его смерти в июле 2017 г.

Напомним, в 2011 г. Сергей Пушкарских изготовил фиктивную выписку из приказа совхоза имени Калинина о том, что получил в 1977 г. в Тюмени землю для строительства дома и ведения личного подсобного хозяйства. На ее основе в июле 2011 г. он зарегистрировал на себя землю и продал.

Подобные "выписки" Пушкарских сделал для своего брата Александра Пушкарского, бывшей тещи Маргариты Кудрявцевой, а также еще троих людей. После они оформили землю в собственность и продали ее. По этой схеме департамент имущественных отношений Тюменской области в 2011 г. потерял шесть участков общей площадью в 13 тыс. "квадратов" и кадастровой стоимостью 11 млн 600 тыс. руб.

Кроме того, по версии следствия, в 2015 г. Сергей Пушкарских пытался помочь Владимиру Соловьеву по фиктивному документу получить участок площадью 0,55 га ценой в 47 млн руб. Однако зарегистрировать право собственности на землю не удалось: документы не прошли проверку на подлинность.