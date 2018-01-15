В Раде готовят запрос в СБУ по связям Порошенко с Россией

Депутат Верховной рады Валерий Куприй заявил, что направит депутатский запрос в СБУ по вопросу связей президента Петра Порошенко с Россией. Об этом он написал в своем блоге, отреагировав на новость об "обязательствах" Порошенко, будто бы данных ФСБ в 2007 году.

"Я считаю, что общество должно четко знать об идентичности почерка Порошенко с его просьбой к директору ФСБ пустить его в Россию в 2007 году. Также следствие должно выяснить, насколько часто и через какие пункты пропуска госграницы Порошенко наведывался в Россию, с какой целью, с кем имел контакты", - написал Куприй.

Отдельно он отметил, что важно понять, в каких отношениях был старший сын Порошенко со своей будущей женой до 2007 года, родители которой до сих проживают в Санкт-Петербурге.

"И если будут найдены доказательства их личного знакомства, то у меня не останется никакого сомнения в подлинности докладной записки Порошенко в ФСБ", - заявил депутат.

Также появлялась информация, что предположительно старшая родная сестра невестки украинского президента Анна Ялова является женой Дмитрия Ялова - зампредседателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям.

Отметим, что история с задержанием Петра Порошенко в России действительно имела место в феврале 2007 года, когда он был членом фракции блока партии тогдашнего президента Виктора Ющенко "Наша Украина" в Верховной раде. При его попытке пересечь российскую границу в аэропорту "Пулково" ему сообщили, что его пребывание на территории России является нежелательным. Тогда эту информацию подтвердили и посольство России на Украине, и МИД Украины, отправивший российской стороне ноту протеста.

Депутат Сергей Лещенко на своей странице в Facebook написал, что история с недопуском Порошенко в Россию в итоге разрешилась для него благополучно при помощи УПЦ.

"За кадром остался факт, что Петр Порошенко заручился поддержкой УПЦ Московского патриархата для снятия с себя статуса невъездного в Россию", – написал депутат Рады Сергей Лещенко на своей странице в Facebook.

Украинские политологи считают, что вброс об "обязательствах" Порошенко перед ФСБ является для него плохой новостью.

"И Запад, и Россия видят других людей во главе Украины. Поэтому они шантажируют Порошенко и создают для него вилку возможностей, сажая на шпагат – либо он уйдет сам, либо его "уйдут" после проигранных выборов, параллельно запустив уголовное преследование... С приближением 2019 года накал против Порошенко будет только возрастать, и мы увидим еще не одно разоблачение", – считает политолог Руслан Бортник.

"Зарубежные масс-медиа стали в один голос твердить, что именно Порошенко возглавляет коррупцию на Украине. Западу не нравится позиция Порошенко, которая заключается в том, что "Техас должны грабить только техасцы". За это он и получает мощную ответку извне. Запад хочет поставить крест на планах Порошенко по второму сроку", – цитирует "Страна.ua" политолога Андрея Золотарева.