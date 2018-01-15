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"Резня в Перми доказывает, что в наших школах не охрана – а фикция" Если бы была профессиональная охрана, то столько пострадавших не было, и отпор был бы на дальних подступах. Может быть, и желания у преступников не возникло бы "выяснять отношения" именно на территории школы. А так как достойного отпора дать никто не может, то произошло то, что произошло.
15.01.2018
происшествия  |  добавить комментарий
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Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 85


"За жестокое обращение с животными дают больше, чем прокуратура просит за гибель 10 юных спортсменов" 16 января в Ханты-Мансийском районном суде огласят приговор по делу о гибели маленьких спортсменов из Нефтеюганска. Прокуратура попросила для подсудимых небольшое наказание, что совершенно не устраивает родителей: за жестокое обращение с животными дают больше, недоумевают родственники погибших детей. Они не понимают, почему прокуратура и суд не приняли во внимание их аргументы. Не помог и приезд в регион для разбирательства председателя СКР Александра Бастрыкина. "В сухом остатке" у родителей маленьких спортсменов – непонимание и отчаяние, рассказал в интервью Накануне.RU отец погибшего в аварии ребенка Сергей Калашник.
15.01.2018
происшествия ;
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Новости
15.01.2018 13:23 Мск (15:23 Екб)
политика | Украина
В Раде готовят запрос в СБУ по связям Порошенко с Россией
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Порошенко, похмелье, грустный, плачет (2016) | Фото:

Депутат Верховной рады Валерий Куприй заявил, что направит депутатский запрос в СБУ по вопросу связей президента Петра Порошенко с Россией. Об этом он написал в своем блоге, отреагировав на новость об "обязательствах" Порошенко, будто бы данных ФСБ в 2007 году.
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"Я считаю, что общество должно четко знать об идентичности почерка Порошенко с его просьбой к директору ФСБ пустить его в Россию в 2007 году. Также следствие должно выяснить, насколько часто и через какие пункты пропуска госграницы Порошенко наведывался в Россию, с какой целью, с кем имел контакты", - написал Куприй.

Отдельно он отметил, что важно понять, в каких отношениях был старший сын Порошенко со своей будущей женой до 2007 года, родители которой до сих проживают в Санкт-Петербурге.

"И если будут найдены доказательства их личного знакомства, то у меня не останется никакого сомнения в подлинности докладной записки Порошенко в ФСБ", - заявил депутат.

Также появлялась информация, что предположительно старшая родная сестра невестки украинского президента Анна Ялова является женой Дмитрия Ялова - зампредседателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям.

Отметим, что история с задержанием Петра Порошенко в России действительно имела место в феврале 2007 года, когда он был членом фракции блока партии тогдашнего президента Виктора Ющенко "Наша Украина" в Верховной раде. При его попытке пересечь российскую границу в аэропорту "Пулково" ему сообщили, что его пребывание на территории России является нежелательным. Тогда эту информацию подтвердили и посольство России на Украине, и МИД Украины, отправивший российской стороне ноту протеста.

Депутат Сергей Лещенко на своей странице в Facebook написал, что история с недопуском Порошенко в Россию в итоге разрешилась для него благополучно при помощи УПЦ.

"За кадром остался факт, что Петр Порошенко заручился поддержкой УПЦ Московского патриархата для снятия с себя статуса невъездного в Россию", – написал депутат Рады Сергей Лещенко на своей странице в Facebook.

Украинские политологи считают, что вброс об "обязательствах" Порошенко перед ФСБ является для него плохой новостью.

"И Запад, и Россия видят других людей во главе Украины. Поэтому они шантажируют Порошенко и создают для него вилку возможностей, сажая на шпагат – либо он уйдет сам, либо его "уйдут" после проигранных выборов, параллельно запустив уголовное преследование... С приближением 2019 года накал против Порошенко будет только возрастать, и мы увидим еще не одно разоблачение", – считает политолог Руслан Бортник.

"Зарубежные масс-медиа стали в один голос твердить, что именно Порошенко возглавляет коррупцию на Украине. Западу не нравится позиция Порошенко, которая заключается в том, что "Техас должны грабить только техасцы". За это он и получает мощную ответку извне. Запад хочет поставить крест на планах Порошенко по второму сроку", – цитирует "Страна.ua" политолога Андрея Золотарева.

Другие новости по темам: Украина, СБУ, Петр Порошенко, ФСБ
15.01.2018 13:23 Мск | Евгений Чернышёв
15:23 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.01.2018 11:04 Мск
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Ранее 14.01.2018 10:38 Мск
Грузинский телеканал обнародовал "обязательство" Порошенко перед ФСБ








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В Раде готовят запрос в СБУ по связям Порошенко с Россией
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