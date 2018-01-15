СКР завершил расследование "дела Серебренникова": сумма ущерба выросла до 133 млн рублей

Сумма ущерба по уголовному делу о хищениях в "Седьмой студии", обвиняемым по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников, выросла с 68 млн до 133 млн рублей.

Следственные органы закончили расследование уголовного дела, сообщила адвокат Ирина Поверинова.

"Согласно окончательной редакции обвинения, сумма ущерба выросла до 133 млн рублей. В остальном фабула дела осталось такой же, как и была", - сообщила "Интерфаксу" адвокат одной из фигуранток дела, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум.

По ее словам, всем фигурантам предъявлено окончательное обвинение, в ближайшее время все обвиняемые и их защитники начнут знакомиться с материалами дела.

Как сообщает агентство "Москва", материалы в отношении бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой и продюсера Екатерины Вороновой выделены в отдельное производство.

Предварительное расследование по делу "Седьмой студии" ранее было продлено до января 2018 года.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, утром 23 мая прошлого года у худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова были проведены обыски. 22 августа он был задержан и помещен под домашний арест по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных "Седьмой студии". По версии следствия, ее сотрудники проводили бюджетные деньги по фиктивным договорам на оказание услуг.