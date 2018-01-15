В Бурятии полицейского зарезали в кафе: задержаны пять человек

В Бурятии задержаны подозреваемые в убийстве полицейского. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.

Как сообщили Накануне.RU в республиканском МВД, ночью 14 января в дежурную часть поступил сигнал, что в медучреждение Улан-Удэ с ножевым ранением брюшной полости доставлен 33-летний участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Тарбагатайскому району. В результате полученного ранения силовик скончался.

"Установлено, что телесные повреждения полицейский получил в ходе бытового конфликта в кафе, где он отдыхал со знакомыми. Неизвестный нанес ему удар ножом в живот и на автомашине скрылся. В настоящее время сотрудниками полиции установлены и задержаны все участники инцидента - пятеро граждан в возрасте от 26 до 35 лет. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению обстоятельств противоправного деяния", - отметили в ведомстве.

Известно, что у погибшего полицейского остались двое сыновей семи и девяти лет. Сейчас МВД по республике Бурятия проводится служебная проверка.