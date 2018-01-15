Кандидат Грудинин приедет в Екатеринбург

В Екатеринбург приедет кандидат в президенты России от партии КПРФ Павел Грудинин. Визит запланирован на 1 февраля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил персек свердловских коммунистов Александр Ивачев, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, в столицу Среднего Урала вместе с Павлом Грудининым приедет заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

"В рамках визита состоится большая встреча со сторонниками, а также пресс-конференция для СМИ", - уточнил Ивачев.

Он добавил, что подробности визита будут известны позднее, в настоящее время коммунисты "определяются с площадками".

Как ранее сообщало Накануне.RU, директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин был зарегистрирован в качестве кандидата на президентских выборах 12 января, став, таким образом, вторым после лидера ЛДПР Владимира Жириновского, зарегистрированного 29 декабря. При регистрации Грудинин пообещал вести избирательную кампанию без нарушений.

Сообщалось также, что на момент выдвижения в кандидаты Павел Грудинин имел иностранные счета, однако к моменту регистрации таких счётов у него уже не было.