Во всех школах Перми после поножовщины будут проведены комплексные проверки

Во всех школах Перми будут проведены комплексные проверки безопасности, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова по итогам заседания оперативного штаба в связи с нападением на детей в школе №127.

Как сообщили Накануне.RU в аппарате уполномоченного, омбудсмен работает на месте происшествия. Пока никакой достоверной информации о том, что стало причиной такого поведения подростков, нет.

"На месте был развернут оперативный штаб с участием губернатора края Максима Решетникова, следственных органов. В настоящее время родителям пострадавших детей, а это четвероклассники, оказывается психологическая помощь, психологи также будут работать с другими детьми, оказавшимися свидетелями страшного ЧП. Вечером в школе со всеми родителями будет проведено общее родительское собрание. Кроме того, по решению штаба, на этой неделе во всех школах будут проведены комплексные проверки", - сообщили в аппарате детского омбудсмена.

Напомним, в Пермь вылетела федеральный уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Как сообщало Накануне.RU, с ножами на детей и педагогов напали два несовершеннолетних пермяка. Один из них уже закончил эту школу, другой учится в ней. Пострадали 15 человек, один из них – педагог. Трое жертв находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Один из двух подозреваемых ранее состоял на учете у психиатров.