Более 400 тысяч французских граждан ждут выплаты долгов царских времен от России

Более 400 тысяч французов потребовали от российской стороны выплатить долги царской власти вековой давности, сообщает RFI.

Еще в 1867 году российские железнодорожные компании начали выпуск государственных облигаций, обеспеченных золотом. На протяжении трех десятков лет вкладчики из Франции инвестировали этот проект и вложили в него порядка 15 миллиардов франков, что на сегодняшний день можно приравнять к 53 миллиардам евро.



Как отмечает издание, однако в январе 1918 г. Владимир Ленин подписал указ об отказе от выплат царских долгов, в результате чего сотни тысяч держателей облигаций разорились.

Несмотря на то, что Россия и Франция заключили соглашение, по которому долги времен царской империи были признаны закрытыми, наследники пострадавших инвесторов считают, что вопрос все еще актуален и намерены получит долг, сообщают "Вести.Экономика".



Теперь французские граждане, получившие ценные бумаги по наследству, потребовали выплатить долг по инвестициям своих предков. Одна из держателей облигаций рассказала, что бумаги достались ей от деда еще в 1974 г. Наследники вкладчиков ожидают, что за каждую из этих бумаг Москва отдаст от 10 до 30 тысяч евро.

Как заявил Эрик Санитас - глава Международной федеративной ассоциации держателей российских займов: "Россия не объявляла себя банкротом. Государственный долг не имеет срока давности. Она должна платить. Таковы правила игры".

Однако в RFI также отметили, что на реализацию этот желания надеяться не стоит. Еще в 1997 году российская сторона выплатила Парижу более 330 миллионов евро в счет погашения всего долга Российской империи.