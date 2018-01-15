В Екатеринбурге подорожал льготный проезд по Екарте

В Екатеринбурге с 15 января подорожал льготный проезд по Екарте. С сегодняшнего дня проездной на месяц на четыре вида транспорта с лимитом в 40 поездок стоит 450 руб., - на семь рублей больше, чем ранее. Соответствующие изменения были внесены в постановление администрации города и опубликованы на официальном сайте мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее этот проездной стоил 443 руб.

Этим же постановлением с 1 февраля в линейке тарифов общественного транспорта появятся повременные тарифы. Билет на три вида транспорта - автобус, трамвай и троллейбус - на 30 минут с момента начала первой поездки будет стоить 28 руб., на 60 минут - 40 руб.

Само постановление датируется 19 декабря прошлого года.

Добавим, что в прошлом году проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожал до 28 руб.