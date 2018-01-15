Новое в имидже Свердловской власти – власти запустили очередной портал

Сегодня по сетевому адресу Све.рф заработал "Информационный портал Свердловской области".

По замыслу авторов и разработчиков, новый ресурс призван представить самую полную информацию о Свердловской области, деятельности губернатора и правительства региона, передает корреспондент Накануне.RU.

В отличие от уже привычных порталов органов государственных власти gubernator96.ru и midural.ru, портал сохраняет основной контент, характерный для уже существующих официальных сайтов, но не загружен специфической информацией (документы, приказы, постановления и прочие нормативные акты, которые обязательны к публикации). Поэтому пользователю проще и удобнее найти материалы, в том числе фото и ведео, связанные с жизнью Среднего Урала. При этом, как ранее сообщало Накануне.RU, сайты правительства региона и губернатора Свердловской области продолжат работу в прежнем формате.

Среди разделов – новостная лента, рубрики "Регион", "Для СМИ" и "Департамент" (данный раздел содержит, в том числе, контактные данные департамента информационной политики Свердловской области, который больше года занимался созданием сайта совместно с ГАУ "Информационно-аналитический центр").

Важная особенность нового ресурса заключается в том, что здесь оперативно выкладываются события со всех городов региона, даже из небольших населенных пунктов.

Директор департамента информполитики (ДИП) Александр Иванов пояснил Накануне.RU, что сайт занял пустую нишу среди интернет-ресурсов в части охвата всего массива событий, происходящих в более 90 муниципалитетах Свердловской области.

"Как правило, это самое интересное в жизни территорий, важные события для небольших городов, которые оставались за бортом основной информационной повестки, и эту информацию мы стараемся донести, – сказал директор ДИП. – Вторая, более сложная для нас задача, заключается в информировании жителей о деятельности портала госуслуг, популяризации не только государственных, но и муниципальных электронных ресурсов. И третья задача – взаимодействие со СМИ, в том числе безвозмездное предоставление текстовых, видео- и фотоматериалов, которые они могут использовать в своей работе".