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15.01.2018
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от издателя  |  комментариев: 85


"За жестокое обращение с животными дают больше, чем прокуратура просит за гибель 10 юных спортсменов" 16 января в Ханты-Мансийском районном суде огласят приговор по делу о гибели маленьких спортсменов из Нефтеюганска. Прокуратура попросила для подсудимых небольшое наказание, что совершенно не устраивает родителей: за жестокое обращение с животными дают больше, недоумевают родственники погибших детей. Они не понимают, почему прокуратура и суд не приняли во внимание их аргументы. Не помог и приезд в регион для разбирательства председателя СКР Александра Бастрыкина. "В сухом остатке" у родителей маленьких спортсменов – непонимание и отчаяние, рассказал в интервью Накануне.RU отец погибшего в аварии ребенка Сергей Калашник.
15.01.2018
происшествия ;
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Новости
15.01.2018 12:13 Мск (14:13 Екб)
общество | Сибирский ФО
Весенняя сессия "Рублевой зоны" пройдет в Красноярске
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Рублевая зона (2017) | Фото: Альберт Тахавиев, Finversia.ru

Стартовал прием работ на весеннюю сессию регионального конкурса финансовой журналистики "Рублевая зона". В мае 2018 г. победителей организаторы наградят в Красноярске.

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В конкурсе участвуют работы журналистов и блогеров, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 июня 2017 г. по 20 апреля 2018 г. Торжественная церемония награждения победителей состоится 25 мая, сообщили Накануне.RU в оргкомитете.

"Весенняя сессия – это конкурс журналистских работ. Достаточно прислать одну публикацию, для того, чтобы стать победителем. Но она должна быть действительно высочайшего уровня, ведь количество материалов, поступающих на рассмотрение в Оргкомитет, в весеннюю сессию в отдельных номинациях достигает шести-семи десятков", - говорит председатель оргкомитета конкурса Дмитрий Дригайло.

Для рассмотрения оргкомитетом конкурсант должен подать заявку с указанием номинации, на которую журналист представляет работу, информацию об авторе (ФИО, название СМИ, регион, город, адрес и телефон редакции, мобильный телефон и адрес электронной почты автора), а также собственно материал - отсканированную публикацию, заверенную печатью редакции издания, и полный текст статьи в Word или аудио/видео файл с записью эфира программы с расшифровкой, справку об эфире программы на РВ/ТВ. Более подробно с условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на его официальном сайте www.fin-media.org.

Общее количество работ, которые может подать на Конкурс один журналист в рамках одной сессии конкурса – не более пяти (в любых номинациях).

"Отрадно, что в России журналисты не просто пишут на экономическую тематику, а стараются разбираться в предмете. Мы видим это и по уровню присылаемых материалов, и в общении с журналистами в различных регионах. Это благо для российского финансового рынка и для экономики России. У нас очень большая страна, люди живут не только в Москве и Петербурге. Поэтому центрами экономической журналистики должны стать все без исключения города. Сейчас граждане не могут не разбираться в экономике, это жизненно необходимо. Помощь журналистов в повышении финансовой культуры людей поистине колоссальная", - отмечает председатель экспертного совета конкурса, Анатолий Гавриленко.

По окончании приёма работ и первичного рассмотрения заявок начнётся голосование жюри конкурса, которое продлится до 30 апреля. После утверждения результатов определятся победители и призёры в девяти номинациях конкурса, которые 25 мая получат награды и памятные дипломы. Будут названы лучшие авторы публикаций в печатных, интернет-СМИ, телесюжета, радиопередачи. В отдельной номинации будут состязаться "акулы финансовой журналистики" и представители зарубежных СМИ.

"Рублёвая зона" проводится с 2014 г. дважды в год в различных городах России, при поддержке органов власти.

Конкурс входит в программу государственного праздника "День финансиста". Генеральным партнёром конкурса является Союз Журналистов России. Конкурс также поддерживают: Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров, Ассоциация банков России (АБР), Ассоциация российских банков (АРБ), Сообщество профессионалов финансового рынка (САПФИР), Институт развития финансовых рынков, Институт фондового рынка и управления (ИФРУ), "Финпотребсоюз", СРО "МиР", некоммерческая организация НАПКА. Организатором и финансовым партнером конкурса неизменно выступает ГК TeleTrade.

Другие новости по темам: рублевая зона, конкурс финансовой журналистики, Дмитрий Дригайло, Анатолий Гавриленко, TeleTrade
15.01.2018 12:13 Мск | Красноярск | информационная служба Накануне.RU
14:13 Екб


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Весенняя сессия "Рублевой зоны" пройдет в Красноярске
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