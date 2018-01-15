В Севастополе бойцы Росгвардии обезвредили пьяного стрелка, взявшего в заложники мать и маленькую дочь

В Севастополе бойцы Росгвардии обезвредили пьяного мужчину, который устроил стрельбу в квартире, где находились его мать и маленькая дочь.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, вечером 12 января в дежурную часть управления Росгвардии по Севастополю поступил сигнал, что в одном из жилых домов в Гагаринском районе города слышны звуки выстрелов. По указанному адресу выехало дежурное подразделение ОМОНа "Беркут", а также лично начальник регионального управления Росгвардии полковник Сергей Колбин.

Было установлено, что мужчина, предположительно, находившийся в состоянии опьянения, открыл беспорядочный огонь из принадлежащего ему охотничьего огнестрельного оружия. При этом с ним в жилище находились его 70-летняя мать и 7-летняя дочка.

"На просьбы правоохранителей добровольно сложить оружие и впустить в квартиру сотрудников Росгвардии мужчина не реагировал. В сложившейся ситуации было принято решение о проведении силовой операции. В ходе штурма стрелок был задержан", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что им оказался местный житель 1980 года рождения. Мужчину передали сотрудникам полиции. Пожилая женщина и девочка не пострадали.

Что толкнуло злоумышленника на такой шаг, еще предстоит установить.