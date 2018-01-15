Жириновский назвал причиной побоища в пермской школе "негативный информационный фон"

Кандидат в президенты России от ЛДПР Владимир Жириновский считает, что причиной резни в пермской школы №127 стал негативный информационный фон. Политик уверен, что если бы СМИ меньше говорили об убийствах, перестрелках и прочем негативе, трагедии удалось бы избежать, передает корреспондент Накануне.RU.

"Похоже, подозреваемые были подражателями многочисленных похожих нападений в США, в том числе, одной из самых известных таких атак в 1999 г. на школу "Колумбайн", которую также совершили двое её учеников. Очевидно влияние негативного информационного фона. Мы много раз предлагали ограничивать объем криминальной, скандальной информации в СМИ: не более 10%. Современные новости построены только на том, чтобы рассказывать о ЧП, убийствах, терроризме, уголовщине, всё остальное не считается рейтинговым", - написал политик в своем Telegram.

Председатель ЛДПР считает, что нужно позаботиться и о психологическом здоровье россиян.

"Негативный информационный поток неизбежно влияет на миллионы. Не обязательно каждый раз это приводит к трагедии, как в пермской школе. Возможно, там были и другие обстоятельства. Но чего хорошего в том, что тысячи людей будут постоянно находиться в угнетенном состоянии, у десятков сотен будут развиваться хронические болезни, сотни тысяч из-за дурного настроения будут портить отношения с окружающими и т.п.? Многие ЧП, которые у нас происходят, можно было бы предотвратить, будь люди более внимательны друг к другу. Ведь эти пермские школьники были в коллективе, и, наверняка, были какие-то признаки того, что их поведение становится неадекватным, слишком агрессивным. Ведь они активно писали в социальных сетях, от них звучали разные угрозы. Почему на это не обратили внимания родители, учителя, школьные психологи?" - размышляет Жириновский.

Напомним, побоище устроили два несовершеннолетних пермяка. Один из них уже закончил эту школу, другой учится в ней. Пострадали 15 человек, один из них – педагог. Трое жертв находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Один из двух подозреваемых ранее состоял на учете у психиатров. В регион срочно вылетела уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.