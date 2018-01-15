Губернатор Тюменской области едет в Москву - на "Гайдаровский форум"

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев отправился в командировку в Москву, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

16 января глава региона примет участие в работе "Гайдаровского форума". Как следует из программы мероприятия, в 10.00 Владимир Якушев участвует в открытом диалоге на тему "Эффективность бюджетных расходов как зеркало эффективности государственного управления", в 12.00 присоединится к пленарной дискуссии "Цели и ценности".

Также в столице России тюменский губернатор проведет ряд рабочих встреч.

Отметим, что Якушев возглавляет рабочую группу Госсовета по реализации экономического потенциала субъектов РФ, многие предложения которой противоречат подходам нынешнего финансово-экономического блока Правительства, а его представительство на форуме традиционно широкое.