Уполномоченный по правам ребенка после побоища в школе срочно вылетает в Пермь

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова срочно вылетает в Пермь после резни бывшего и действующего учеников школы №127, сообщили Накануне.RU в пресс-службе омбудсмена.

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"Сегодня утром, после поступления тревожной информации о случившемся, на место ЧП незамедлительно отправился омбудсмен Пермского края Светлана Денисова. Сейчас важно, чтобы оказывалась вся необходимая помощь пострадавшим детям и семьям. Мы на постоянной связи с главой региона, Следственным комитетом РФ, Минздравом РФ, уполномоченным по правам ребёнка в регионе. На месте создан оперативный штаб. Я также вылетаю туда сегодня днем", - сказала Кузнецова.

Напомним, поножовщину устроили два несовершеннолетних пермяка. Один из них уже закончил эту школу, другой учится в ней. Пострадали 15 человек, один из них – педагог. Трое жертв находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Один из двух подозреваемых ранее состоял на учете у психиатров.