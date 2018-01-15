Лавров назвал заявления Трампа попыткой сорвать соглашения по Ирану

Последние заявления властей США по Ирану направлены на срыв международного соглашения по его ядерной программе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам министра, эти заявления "не добавили оптимизма и стабильности", передает РИА Новости.

Лавров отметил, что Вашингтон по-прежнему намерен "вести дела на основе диктата и ультиматумов" и не хочет слушать точку зрения других центров мировой политики.

При этом министр отметил, что Россия будет добиваться сохранения договоренностей по иранской ядерной программе.

Глава МИД РФ также заметил, что именно из-за угроз со стороны США в 2017 году сохранились многочисленные очаги напряженности в различных районах мира. Так, например, напряженность на Корейском полуострове лишь усилилась из-за угрозы Вашингтона решить северокорейскую ядерную проблему силовым путем.

12 января президент США Дональд Трамп заявил, что у конгресса и европейских законодателей осталось 120 дней, чтобы сформулировать поправки к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), называемому на Западе ядерной сделкой. Американский лидер дал понять европейцам, что они или ужесточат условия для Тегерана, или Вашингтон выйдет из договора.