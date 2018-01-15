Профессор психиатрии о резне в Перми: "Посещение психиатра не означает опасность для общества"

Визиты к психиатру одного из подростков, напавших на детей в школе №127 в Перми, необязательно свидетельствуют о том, что он был опасен для окружающих. Выводы о том, стало ли какое-либо психическое расстройство причиной нападения, может сделать только судебно-психиатрическая экспертиза, рассказал Накануне.RU заведующий кафедрой психиатрии ФДПО Пермского государственного медицинского университета им. Е.А. Вагнера Иван Обросов.

Профессор предположил, что, скорее всего, подросток не находился на учете, а просто посещал прием психиатра. Только на основании этого нельзя сделать выводы о возможном опасном поведении человека.

"В психиатрии принято говорить "психическое расстройство нерелевантно к правонарушениям". Это значит, что болезнь не является обязательным условием агрессивного или неправильного поведения. Только в определенном контексте, в определенной ситуации такое поведение может появиться, то есть, агрессия, обострение психического расстройства должны быть спровоцированы ситуацией", - рассказал Обросов.

Судебно-психиатрическая экспертиза должна ответить на вопросы, болен или нет нападавший, и если болен - повлияло ли его состояние на его поведение в конкретной ситуации.

"Экспертиза определит, понимал ли он совершаемую суть действий, их опасность. Такое поведение необязательно вытекает из психического расстройства. Чаще мы все-таки наблюдаем естественные психологические причины такого поведения и соответствующую мотивацию. Удобно ссылаться на болезнь. Чтобы этого не происходило, существует судебная психиатрия, которая решает вопрос взаимосвязи", - отметил профессор.

Иван Обросов добавил, что нападение произошло в группе людей, а здесь включается социальная психология, нужно оценить влияние других людей.

"Эти вопросы в компетенции еще и школьного психолога. Он должен сделать выводы о том, насколько ученик был податлив влиянию группы, был лидером или ведомым - все это влияет на оценку ситуации. Был он или нет у психиатра - ни о чем не говорит", - считает профессор.

Как сообщало Накануне.RU, в школе пострадали 15 человек. Возбуждено уголовное дело. Жертвы – ученики четвертого класса.