Ростуризм дал рекомендации путешественникам из-за забастовок в Греции

В Ростуризме выступили с предупреждением по поводу забастовок, которые запланированы на сегодня в Греции. Туристов призывают учитывать данную ситуацию, передает корреспондент Накануне.RU.

"По данным Ситуационно-кризисного центра МИД России, 15 января в Афинах запланированы забастовки работников общественного транспорта, морских портов и медицинских учреждений, а также протестные антиправительственные акции. Возможна приостановка работы метрополитена, троллейбусов и трамваев, паромного сообщения с островами", - говорится в сообщении на официальном сайте Ростуризма.

В ведомстве рекомендуют туристам, находящимся в Греции, учитывать информацию о забастовках и их возможных последствиях.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Роспотребнадзоре предупредили об ухудшении ситуации с корью в европейских странах и на Украине и заявили об усилении контроля на границе.