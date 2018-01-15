МВД предлагает заменить штрафы за побои арестами

МВД и Минюст планируют исключить наказание в виде штрафа из статьи Административного кодекса о побоях, сообщают "Известия".

Рекомендации по внесению изменений в статью 6.1.1 КоАП "Побои" были направлены в ведомства правительственной комиссией по профилактике правонарушений под руководством министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

По замыслу авторов инициативы, после отмены штрафа за побои останется лишь два вида наказаний: 15 суток ареста и 120 часов обязательных работ. Как отмечают эксперты, данные воспитательные меры более эффективны, чем штраф.

Штраф, исходя из протокола правкомиссии, необходимо сохранить в виде исключения для лиц, не подлежащих административному аресту или наказанию в виде обязательных работ. Это, например, инвалиды I и II групп, больные с заразными инфекциями и др.

"В случае причинения только физической боли фактически нет необходимости в проведении ни судебно-медицинской экспертизы, ни иных процессуальных действий, требующих значительных временных затрат, а следовательно, и административного расследования", – рассказал представитель МВД.

Декриминализация статьи о побоях произошла летом 2016 года, а в начале 2017-го административным правонарушением стали и побои в семье, если они совершены впервые.