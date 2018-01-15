МВД предлагает заменить штрафы за побои арестами

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"За жестокое обращение с животными дают больше, чем за смерть в ДТП 10 юных спортсменов"
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Один из зачинщиков побоища в пермской школе состоял на учете у психиатров

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"Резня в Перми доказывает, что в наших школах не охрана – а фикция" Если бы была профессиональная охрана, то столько пострадавших не было, и отпор был бы на дальних подступах. Может быть, и желания у преступников не возникло бы "выяснять отношения" именно на территории школы. А так как достойного отпора дать никто не может, то произошло то, что произошло.
15.01.2018
происшествия  |  добавить комментарий
Аналитика
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Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 85


"За жестокое обращение с животными дают больше, чем прокуратура просит за гибель 10 юных спортсменов" 16 января в Ханты-Мансийском районном суде огласят приговор по делу о гибели маленьких спортсменов из Нефтеюганска. Прокуратура попросила для подсудимых небольшое наказание, что совершенно не устраивает родителей: за жестокое обращение с животными дают больше, недоумевают родственники погибших детей. Они не понимают, почему прокуратура и суд не приняли во внимание их аргументы. Не помог и приезд в регион для разбирательства председателя СКР Александра Бастрыкина. "В сухом остатке" у родителей маленьких спортсменов – непонимание и отчаяние, рассказал в интервью Накануне.RU отец погибшего в аварии ребенка Сергей Калашник.
15.01.2018
происшествия ;
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Новости
15.01.2018 11:23 Мск (13:23 Екб)
общество | В России
МВД предлагает заменить штрафы за побои арестами
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насилие, изнасилование, мужчина, девушка, кулак (2016) | Фото: Новости Канберры

МВД и Минюст планируют исключить наказание в виде штрафа из статьи Административного кодекса о побоях, сообщают "Известия".
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Рекомендации по внесению изменений в статью 6.1.1 КоАП "Побои" были направлены в ведомства правительственной комиссией по профилактике правонарушений под руководством министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

По замыслу авторов инициативы, после отмены штрафа за побои останется лишь два вида наказаний: 15 суток ареста и 120 часов обязательных работ. Как отмечают эксперты, данные воспитательные меры более эффективны, чем штраф.

Штраф, исходя из протокола правкомиссии, необходимо сохранить в виде исключения для лиц, не подлежащих административному аресту или наказанию в виде обязательных работ. Это, например, инвалиды I и II групп, больные с заразными инфекциями и др.

"В случае причинения только физической боли фактически нет необходимости в проведении ни судебно-медицинской экспертизы, ни иных процессуальных действий, требующих значительных временных затрат, а следовательно, и административного расследования", – рассказал представитель МВД.

Декриминализация статьи о побоях произошла летом 2016 года, а в начале 2017-го административным правонарушением стали и побои в семье, если они совершены впервые.

Другие новости по темам: побои, штраф, арест
15.01.2018 11:23 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:23 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.02.2017 09:02 Мск
Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье

Ранее 01.02.2017 14:50 Мск
"Убираем "антисемейные нормы" и устраняем перекос в УК РФ": Совет Федерации одобрил законопроект о декриминализации побоев в семье

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Из текста статьи 116 УК РФ исчезнет понятие побоев "в отношении близких лиц"

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МВД предлагает заменить штрафы за побои арестами
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