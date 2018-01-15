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происшествия ;
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"Есть более важные проблемы". Тюменские депутаты не поддержали "декоммунизацию"
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улица, название (2017) | Фото:dev.nrt24.ru

Инициативу депутата городской думы Тюмени Игоря Ракши о возвращении исторических названий улицам города коллеги из местного и регионального парламента встретили со скепсисом. Народные избранники пришли к единодушному мнению о том, что на сегодняшний день в городе и в регионе есть более важные проблемы, передает корреспондент Накануне.RU.
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В список Рашки попали улицы: Коммунистическая (Большая Монастырская), Луначарского (Никольская), Кирова (Войновская), Дзержинского (Садовая), Первомайская (Голицынская), 25 Октября (Ильинская), Комсомольская (Тобольская), Советская (Серебряковская), Республики (Царская), Ленина (Спасская), Коммуны (Царева), 50 лет ВЛКСМ (Донская) и многие другие.

По мнению парламентария, раскола в обществе его инициатива не вызовет. В качестве примера депутат приводит город Ленинград, который сейчас носит название Санкт-Петербург, а также переименование улиц в Ленинграде в 1944 году, когда в переживший блокаду город вернулись дореволюционные названия площадей и улиц.

"Была произведена подмена. Вчера это озвучивал Путин, коммунисты сразу это все красиво перевернули: мол, Путин сравнил Ленина с мощами. А Путин, он сказал все правильно, что коммунизм произвел подмену священных понятий: рай заменили на коммунизм, Бога на Ленина, ад на ГУЛаги", - считает Игорь Ракша.

Предложение о переименовании улиц было направлено в администрацию города. Официальной реакции властей пока нет, однако депутаты городской и областной дум высказались против возвращения улицам дореволюционных названий. Депутат от КПРФ Тюменской городской думы Динар Абукин в беседе с корреспондентом Накануне.RU предположил, что Игорь Ракша еще "не отошел от новогодних праздников".

"Любое переименование стоит больших бюджетных денег. Я считаю, что Игорю Ракше есть, о чем думать, он депутат городской думы, у него есть наказы избирателей, я не думаю, что в его округе у избирателей все хорошо с коммунальными услугами и другими проблемами. Я думаю, ему бы в этом направлении доработать свой избирательный срок, а инициатива переименовать улицы это, может быть, какие-то последствия от новогодних празднований. Выйти с такими бредовыми идеями можно только после долгого празднования, не в обиду ему. Если он серьезно, то я не думаю, что кто-то на это пойдет и к этой инициативе отношусь негативно", - высказал свою точку зрения коммунист.

Депутат областной думы от "Единой России" Юрий Конев напомнил, что в условиях дефицитного бюджета решать такие вопросы нецелесообразно.

"Я всегда в таких случаях говорю о том, что у нас гораздо больше проблем финансовых, куда надо финансы направить, нежели заниматься вот этим всем, потому что переименование улиц - дело непростое. С точки зрения какой-то, может быть, исторической справедливости, может, это так, действительно, но с точки зрения финансовой... Это очень финансово емкое дело - переименование улиц. У нас сейчас много других проблем и в городе Тюмени, в частности, в сельской местности, куда надо бы направить деньги. Поэтому я сейчас бы с этим делом не торопился. Во времена, когда мы будем иметь не такой бюджет как нынче, который, ни много ни мало, 27 млрд недостающих средств", - считает депутат.

Не поддержал Рашку даже коллега по партии, депутат от ЛДПР Тюменской областной думы Михаил Селюков. Он предложил переименовать улицы в честь спикеров думы "тюменской матрешки".

"Какие-то резкие изменения и переименования ни к чему. Это лишние затраты из бюджета. Но, с другой стороны, если он сильно хочет изменить Хохрякова на Успенскую, есть вариант Хохрякова переименовать в честь председателя югорской думы, а Советскую переименовать в честь председателя Тюменской областной думы - Корепанова. Договориться можно до маразма. На самом деле, у нас есть масса других задач, которые нужно решать в городе, поэтому вот таких резких движений не стоит допускать. Нужно больше думать о том, как в городе тюменцам улучшить жизнь и комфортную среду устроить. Вот - основная задача нашего депутатского корпуса", - отметил парламентарий.

Как сообщало Накануне.RU, вопрос о переименовании улиц, несущих символы советской эпохи, вызвал большой резонанс в Екатеринбурге.

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15.01.2018 14:52 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
16:52 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.01.2018 09:30 Мск
Тюменский депутат поднял вопрос о переименовании улиц: Царская вместо Республики, Спасская на месте Ленина








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"Есть более важные проблемы". Тюменские депутаты не поддержали "декоммунизацию"
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